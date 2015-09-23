"Энергоатом" хочет до конца года получить более 500 миллионов на реализацию проекта ЦХОЯТ

Госкомпания "Энергоатом" рассчитывает, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) выделит компании более 500 миллионов гривень, которые необходимы для реализации проекта строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Об этом журналистам сказал президент "Энергоатома" Юрий Недашковский.

"НКРЭКУ нам зарезервировала достаточно большую сумму – свыше 500 миллионов гривень – это как раз размер потребностей Holtec (компании, которая будет оборудовать ЦХОЯТ – УНИАН) на этот год – и запретила нам эти деньги использовать", - сказал Недашковский.

По его словам, указанные средства Нацкомиссия зарезервировала для реализации проекта ЦХОЯТ до получения обоснований необходимости направить на проект именно такую сумму средств. При этом Недашковский подчеркнул, что все обоснования уже предоставлены должным образом.

"Мы считаем, что дали им все необходимые обоснования и продемонстрировали состав затрат Holtec" - сказал он.

При этом президент компании сообщил, что "Энергоатом" внес первый авансовый платеж за разработки компанией Holtec научно-технической документации.

Недашковский также выразил уверенность, что НКРЭКУ согласует выделение более 500 миллионов гривень для финансирования проекта ЦХОЯТ.

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Как сообщал УНИАН, "Энергоатом", оператор всех действующих атомных электростанций Украины, намерен к 2016 году завершить проектирование ЦХОЯТ, на которое будет поступать топливо с трех украинских АЭС.

По информации Недашковского, американская компания Holtec приступит к реализации проекта строительства ЦХОЯТ в Чернобыльской зоне общей стоимостью около 300 миллионов долларов после осуществления "Энергоатомом" авансового платежа в размере 11,7 миллиона долларов.

НКРЕКУ не учитывает строительство ЦХОЯТ в тарифе на отпуск электроэнергии атомными станциями.

Справка УНИАН. Контракт на строительство ЦХОЯТ между "Энергоатомом" и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal (США) был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

Кабинет министров Украины в конце апреля 2014 года принял решение выделить земельный участок под строительство ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Ранее планировалось, что "Энергоатом" до конца 2020 года заплатит американской Holtec почти 300 миллионов долларов за оборудование для ЦХОЯТ.