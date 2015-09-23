В России больше не ждут нефти по $100

Цена на нефть в 100 долларов за баррель вряд ли когда-нибудь вернется, сообщает Прайм со ссылкой на заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова.

"Сейчас, видите, новые реалии. Цена на нефть в 100 долларов уже вряд ли когда вернется, это уже история", - сказал Силуанов журналистам.

Российский министр заявил, что в связи с этим Россия как страна с сырьевой экономикой должна строить бюджетные правила, исходя из новых условий: направлять в резервы дополнительные доходы от цен на нефть свыше 50-60 долларов за баррель.

По его словам, бюджет РФ уже отреагировал на новые ценовые реалии: в следующем году доля нефтегазовых доходов упадет до 43% всех доходов бюджета с 52% в этом году.

Читайте такжеMoody's ухудшило прогноз по экономике России

Как сообщал УНИАН, аналитики Bloomberg прогнозируют, что падение цен на нефть до $22,50 за баррель вызовет крах российской финансовой системы.