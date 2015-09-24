"Энергоатом": у России нет права подавать иск на денонсацию соглашения о достройке ХАЭС

Об этом на встрече с журналистами заявил президент госкомпании «Энергоатом» Юрий Недашковский.

«Денонсация соглашения не влечет за собой возможной подачи каких-либо исков, потому что оно идет по процессу заключения договоров международного характера», - сказал Недашковский.

«Там не предусмотрены санкции. Это изучали и наши юристы, и юристы Минюста», - добавил глава компании.

Он рассказал, что в рамках межправительственного соглашения должно было быть подписано три пакета документов. Однако «Энергоатом» подписал только контрактное соглашение. При этом Недашковский отметил, что данное контрактное соглашение было рамочным и поэтому не содержит обязательств сторон, а только выражает их намерения.

«Оно было подписано в рамках действовавшей тогда правовой базы. Но сейчас, поскольку база поменялась, есть денонсация, то теперь будет расторжение и этого (контрактного – УНИАН) соглашения», - уточнил президент «Энергоатома».

Как сообщал УНИАН, в середине сентября Верховная Рада приняла закон о денонсации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины сообщали о невыполнении российской стороной своих обязательств, которые указаны в положении соглашения, что делает невозможным достройку блоков.

Согласно программе правительства, Украина планирует до 2020 года завершить строительство двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции, фундамент которых был заложен еще во времена СССР. В то же время в документе не уточняется, по каким технологиям планируется достройка.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.

Недашковский в конце 2014 года заявил, что Украина может денонсировать соглашение с Россией из-за отсутствия со стороны последней каких-либо подвижек в реализации этого проекта. Заменить российскую компанию в реализации проекта достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС может чешская Skoda.

«Энергоатом» намерен использовать не менее 70% украинского оборудования при достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

На сегодняшний день готовность энергоблока №3 составляет 75%, а блока №4 – 25%.