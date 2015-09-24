"Энергоатом" рассчитывает на закон о корпоратизации компании в ближайшее время

Об этом на встрече с журналистами заявил президент «Энергоатома» Юрий Недашковский.

«Мы направили законопроект на Кабмин и ожидаем, что в ближайшее время он выйдет на парламент», - сказал Недашковский.

По его словам, эта версия законопроекта доработана с учетом замечаний Министерства юстиции Украины касательно моратория по списанию долгов на определенный период.

Вместе с тем он сообщил, что правительственный комитет одобрил конечный вариант законопроекта о корпоратизации «Энергоатома».

Как сообщал УНИАН, в прошлом году специалисты «Энергоатома» разработали проект закона, предполагающий корпоратизацию компании со 100-процентным сохранением собственности акций, но с возможностью привлечь инвестиции за счет продажи части акций или дополнительной эмиссии.

Данный законопроект в конце прошлого года был направлен на рассмотрение в Кабинет министров. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины намерено принять решение по корпоратизации «Энергоатом» в текущем году.

Президент «Энергоатома» Юрий Недашковский настаивал на скорейшей корпоратизации компании, что улучшит возможность привлечения инвестиций в строительство новых энергоблоков, а также позволит создавать с мировыми компаниями атомной отрасли совместные предприятия.

«Энергоатом» в 2014 году увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2013 годом на 34,9% - до 27,8 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.