Цены на нефть растут после падения накануне

Мировые цены на нефть растут в четверг после снижения на 2-3% накануне на фоне недельных данных Минэнерго США по запасам бензина в стране, свидетельствуют данные торгов, пишет Прайм.

Сегодня утром стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent поднималась на 0,45% - до 48,06 доллара за баррель. Цена легкой нефти марки WTI повышалась на 0,85%, до 44,86 доллара за баррель.

Управление энергетической информации Минэнерго США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 сентября, сократились на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,4%, — до 454 миллионов баррелей. Однако разочарование инвесторам принесли данные о том, что запасы бензина в США при этом увеличились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,6%, и составили 218,8 миллиона баррелей (аналитики ожидали роста показателя лишь на 0,9 миллиона).

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"Несмотря на признаки сокращения добычи сланцевой нефти в США, основные показатели спроса и предложения остаются слабыми и для Brent, и для WTI. Вкупе с неопределенностью вокруг перспектив экономики Китая и мира в целом, это сдерживает восстановление цен на сырье", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков BMI Research.