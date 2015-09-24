Два западных трейдера начинают импорт газа в Украину

Две западные трейдерные компании с сегодняшнего дня начинают импортировать газ в Украину с дальнейшей продажей его украинским потребителям.

Об этом написал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Facebook.

«На украинском газовом рынке начинает работать тандем двух западных газовых трейдеров, который впервые воспользовался нашим предложением по импорту газа в Украину (не до нашей границы, а с последующим растаможкой и перепродажей потребителям внутри страны)», - написал Коболев, не уточнив названия компаний.

Читайте также"Нафтогаз" хочет одолжить у госбанков $500 миллионов на закупку российского газа

При этом он отметил, что трейдеры готовы платить в Украине налог на добавленную стоимость при поставке газа в страну.

«Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в Украине. Несмотря на жесткое регулирование валютных операций. Несмотря на отсутствие достаточной прогнозируемости дальнейшего хода реформы рынка», - добавил глава «Нафтогаза».

Также он пожелал удачи новым участникам украинского газового рынка.

«Добро пожаловать, дорогие новые участники и реальные конкуренты! И удачи», - резюмировал Коболев.