Украине советуют создать Фонд национального развития: хранить доходы от добычи нефти и газа

В Украине предлагают создать специальный суверенный фонд, который бы аккумулировал доходы государства от эксплуатации недр и реализации добытых нефти и газа. Деньги этого фонда могли бы расходоваться на определенные целевые социальные нужды, пишет ZN.UA.

"Доходы, которые генерируются в секторе добычи углеводородов и регулируются соглашениям о разделе продукции (СРП – ред.), не должны использоваться только через бюджетные механизмы, что приводит к их "проеданию". Создание суверенного фонда является целесообразным и возможным с целью аккумулирования, сохранения, приумножения и использования доходов от эксплуатации недр в пользу нынешних и будущих поколений", - говорит президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

"Период непрозрачного, корупциогенного использования недр в Украине должен быть завершен. Соответствующие денежные потоки, генерируемые добытыми ресурсами, должны быть оптимизированы с целью большего учета социальных потребностей регионального и местного характера", - отмечает он.

По его словам, время имплементации идеи создания Фонда национального развития должно быть синхронизировано с началом реализации масштабных СРП. Фонд должен создаваться по образцу того, как это уже сделали ряд стран, в частности, Норвегия, Азербайджан, Казахстан.

Как отмечает Гончар, экспертной группой при поддержке ЕС были наработаны соответствующие рекомендации и предложения. В частности, в законе "О соглашениях о разделе продукции" предлагается сделать доступными для общественности официальные тексты подписанных соглашений о разделе продукции (они не должны быть закрытыми для граждан). Также предлагается обязать инвесторов обнародовать, например, ежеквартально, информацию об объемах добытых нефти и газа и сумму уплаченных налогов.

Эксперты также предлагают внести в закон пункт, которым установить параметры (минимальные стандарты) ответственности инвестора за уплату в пользу государства денежного эквивалента государственной части прибыльной продукции (средств от реализации государственной части произведенной продукции) и рентной платы за пользование недрами,

Рекомендуется также дополнить перечень существенных условий СРП (статья 8 закона) дополнительным условием об обязанности инвестора выделять ежегодно согласованную сторонами сумму средств на финансирование социально-экономического развития местных общин в районе участка, где осуществляется добыча.

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Гончар отмечает, что также было бы целесообразным ввести локальный режим СРП для старых истощенных месторождений, на которых еще возможна добыча остатков ресурсов. При этом стороной соглашений в таких случаях должно быть не правительство (как обычно), а местная община через соответствующий орган местного самоуправления. То есть деньги от добытых и реализованных нефти и газа с этих месторождений должны идти на нужды населенного пункта, где они находятся.