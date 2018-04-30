"Крымнаш": когда наступит конец света

«Мы не исключаем, что на вторых этапах акции (блокирования Крыма – ред.) главным будет прекращение поставок электроэнергии, но я всегда говорю, что мне кажется, это будет в октябре», – заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, один из инициаторов бессрочной блокады транспортного сообщения с оккупированным Россией Крымом, стартовавшей 20 сентября.

Таким образом, не исключено, что вслед за «продуктовым эмбарго» в отношении аннексированного полуострова может быть применено энергетическое. Как отмечают эксперты, это состоится в случае принятия властями Украины соответствующего решения, которое будет иметь под собой политическую основу.

Судя по заявлению президента Украины Петра Порошенко, которое он сделал в ходе совместного брифинге с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на Яворивском полигоне во Львовской области, энергетическую блокаду оккупированного полуострова исключать нельзя.

Как отметил глава государства, цель акции – свидетельство того, что Украина будет делать все для скорейшего возобновления государственного суверенитета над Крымом. Между тем, причастие власти к происходящему он исключил. «Блокада является акцией общественных активистов крымскотатарского народа, а государственные службы – украинские пограничники и МВД – получили приказ обеспечивать правопорядок и отсутствие провокаций при проведении акции», - сказал Порошенко.

И если Россия поначалу реагировала на ситуацию с «продуктовой» блокадой с неким юморным налетом, то, когда речь зашла об электроэнергии настроение восточной соседки резко ухудшилось. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, РФ намерена поднять вопрос блокады Крыма в международных организациях. При этом она подчеркнула, что в первую очередь это касается поставок воды на полуостров. Видимо, Кремль уже прогнозирует и «водное эмбарго».

Но пока на повестке дня – возможность отключения оккупированного Россией Крыма от электроэнергии, что вызывает очень актуальный вопрос: может ли Украина это сделать без негативных последствий для себя?

В национальной энергетической компании «Укрэнерго», которая отвечает за эксплуатацию всех магистральных и межгосударственных линий электропередач, считают, что на сегодня поднимать вопрос об энергетической блокаде Крыма нет необходимости.

«Думаю, что нам - энергетикам нужно действовать в рамках действующего законодательства. На сегодняшний день действует закон о свободной экономической зоне в Крыму, и мы на данный момент, и надеюсь в будущем, будем относится к Крыму как к своей территории, поэтому в наших планах субъективно и, по моему мнению, нет необходимости сейчас поднимать вопрос об энергетической блокаде», - сказал в комментарии УНИАН начальник управления перспективного развития евроинтеграции «Укрэнерго» Алексей Брехт.

Он также акцентировал вероятность негативных последствий для энергосистемы Украины.

«Нарушение целостности режима работы объединенной энергосистемы Украины будет приводить к негативным последствиям в большей или меньшей мере, поэтому говорить о том, что отключить сегодня Крым и это никоем образом не повлияет на режим работы основной части ОЭС Украины, наверное, было бы преждевременно», - подчеркнул Брехт.

Его коллега, заместитель директора «Укрэнерго» Алексей Магда считает, что теоретически обесточивание Крыма возможно, но данное решение должно приниматься на политическом уровне и с предварительными консультациями со специалистами.

«Отключение возможно. У нас практически всего-то две линии питает Крым. Он запитан с двух сторон – с подстанции «Каховская» и подстанции «Мелитополь». Отключается легко, но к нам никто с этим вопросом не обращался - это, во-первых, а во-вторых, данное решение должно быть политическое, потому что нельзя сказать, что технически это (отключение – ред.) будет мешать работе энергосистемы. Теоретически это - возможно. А нужно ли это, должно определять правительство. Тем более, что «Укрэнерго» не занимается поставкой как таковой. Оно обеспечивает техническую возможность: предоставляет свое оборудование либо выполняет какие-то диспетчерские функции. Сразу скажу, что никто пока в «Укрэнерго» с просьбами, или требованиями, или консультациями, связанными с заявлениями Чубарова, не обращался», - отметил Магда.

Глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дьяченко несколько иного мнения. Он считает обесточивание Крыма с технической стороны абсолютно не рисковым.

«Физически отключить Крым от электроэнергии – абсолютная реальность. В любой момент мы это можем сделать. С точки зрения энергетических рисков для Украины – их нет. У нас просто будут дополнительные объемы (электроэнергии – ред.). Крым 80% электроэнергии берет из Украины. Есть только один момент – в Одесскую и Херсонскую области электроэнергия поступает через подстацию молдовской ГРЭС. При Союзе была единая энергосистема - Украина-Молдова-Россия. Поэтому так и получилось. Сейчас мы по факту продаем электроэнергию Молдове, а потом ее же и выкупаем. Есть несколько населенных пунктов, подача электричества в которые идет с крымских подстанций. Но в масштабах Украины это – незначительные явления. В целом наша энергосистема может спокойно обойтись без Крыма, нет на полуострове генераций, которые могут повлиять на ее работу».

Однако, это касается технических аспектов. Относительно политических Дьяченко не исключает ряд рисков.

«Могут начаться проблемы с углем, с импортом электроэнергии из России. То есть, чтобы пойти на отключение Крыма от электроэнергии, нужно быть уверенным, что украинская энергосистема сможет автономно работать зимой. А это, в первую очередь, - поставки угля. Либо из зоны АТО, либо из дальнего зарубежья, либо, опять-таки, из России. Потребность Украины в угле – 60 млн тонн в год, сейчас в год не хватает 7-11 млн тонн, для беспроблемного прохождения отопительного периода нужны запасы минимум 2 млн тонн, чтобы не рисковать, работая «с колес», но лучше 4 млн тонн, с которыми, как правило, Украина входила в зиму в бескризисный период. Правда, с 2 млн тонн угля мы уже проходили зиму и без проблем», - сказал Дьяченко.

Остается разобраться, как в Украине обстоят дела с углем, острый дефицит которого, особенно антрацитового, наша страна испытывает из-за военных действий на Донбассе.

*** Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий потеряла контроль над частью Донбасса, где расположена большая часть шахт, добывающих антрацитовый уголь. Украина в 2014 году импортировала каменного угля и антрацита на общую сумму 1,773 млрд долл. Около 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика.

Угольная составляющая

Для нормальной работы энергосистемы Украины в зимний период (без учета АЭС, которые обеспечивают базовую нагрузку) важны два фактора – вода и уголь. Что касается первого, то, согласно заявлению «Укрэнерго», объединенная энергосистема нашей страны в отопительный период может остаться без мобильного и аварийного резервов мощностей гидроэлектростанций из-за рекордно низкого притока вод в реках Днепр и Днестр на фоне знойного лета.

В таком случае, главная ставка – на уголь, то есть, бесперебойную работу ТЭС. На 22 сентября, по словам министра энергетики Владимира Демчишина, запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей составили 2 млн тонн. То есть, минимум для прохождения отопительного сезона уже есть.

«На сегодня запасы угля составляют 2 млн тонн, это с ТЭЦ, а без учета ТЭЦ – 1,7 млн тонн», – сказал министр, добавив, что запасы продолжают наращивать. – Я уверен, что до начала отопительного сезона мы выйдем на комфортный уровень запасов угля».

«Уверенности» Демчишину придал скандал в Кабинете министров. 14 сентября премьер-министр Арсений Яценюк обвинил руководство Минэнергоугля в срыве подготовки к отопительному сезону, в том числе в части организации поставок угля – по планам Кабмина, к 1 октября на складах ТЭС и ТЭЦ должно быть накоплено 3,2 млн тонн угля (исполняющий обязанности директора НЭК «Укрэнерго» Юрий Касич считает, что для стабильного прохождения осенне-зимнего периода необходимо 2,7 млн тонн).

Яценюк потребовал от Демчишина выполнить все необходимое, напомнив, что средства для этого уже выделены (по состоянию на начало сентября, запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций составляли всего 1,4 млн тонн, из которых 684,4 тыс. тонн – антрацит. На подготовку к отопительному сезону выделено 2 млрд грн. Из них 1,1 млрд получит ДТЭК, 425 млн – «Центрэнерго», 200-220 млн – «Донбассэнерго» и еще около 200 млн – ТЭЦ).

Тронулся лед и с закупкой угля из дальнего зарубежья. «Центрэнерго» договорилось с швейцарской компанией «Меркури» о поставках «черного золота» из ЮАР двумя кораблями грузоподъемностью по 160 тыс. тонн. По словам исполняющего обязанности генерального директора «Центрэнерго» Олега Коземко, уголь придет в Украину в ноябре. Коземко также сообщил, что стоимость 1 тонны угля из ЮАР будет составлять до 65 долл.

«По тем контрактам угля из ЮАР, которые мы заключили, цены составляют до 65 долларов за тонну при 5500 килокалорий. В Российской Федерации (стоимость 1 тонны угля составляет – УНИАН) до 67 долларов при 6000 килокалорий», - сказал он.

Ведутся закупки угля и из зоны АТО. Но боевики уже муссируют тему повышения его цены. По словам Демчишина, Украина будет закупать уголь для ТЭС из неподконтрольных Киеву территорий по цене не выше 1100 грн за тонну без учета налога на добавленную стоимость. Он также отметил, что есть определенный круг лиц, которые хотят контролировать поставки угля из зоны АТО, создавая его дефицит. Если ситуация не изменится, закупки угля из дальнего зарубежья будут увеличены.

Кроме того, готовится Украина и к форс-мажорным ситуациям. «Укрэнерго» совместно с госпредприятием «Энергорынок» планируют к ноябрю подписать договоры об аварийной энерговзаимопомощи с пятью странами-соседями Украины - Молдовой, Беларусью, Словакией, Венгрией и Румынией. Причем договор с оператором энергосистемы Польши уже подписан, что стало результатом поступка нашей страны – Украина выручила Польшу в начале августа т.г., когда там из-за аномальной жары возник дефицит электроэнергии.

Тем не менее, на всякий случай график аварийных отключений уже разработан. Хотя, Демчишин не раз уверял, что отключений электроэнергии не будет, но - если энергокомпании выполнят планы по накоплению угля, что сейчас и происходит, правда, в авральном режиме.

Что касается закупки электроэнергии из России, то Украина в сентябре ее сократила втрое. А отказаться от «помощи» страны-оккупанта сможет, как только запасы угля будут соответствовать потребностям.

Таким образом, Украина - не бессильна в отношении вероятных действий России в ответ на энергетическое блокирование оккупированного Крыма, если таковое состоится. А как иначе остановить агрессора?

Кстати, оккупационная власть полуострова уже полным ходом готовится к электроизоляции. На сайте так называемого «Министерства топлива и энергетики Республики Крым» обнародовано заявление о возможном применении дизельных установок. Изюминка в том, что ведомство разрешило изымать дизельные генераторы у населения и перемещать их на «социально значимые объекты».

«Крымэнерго» поручено разработать и подписать с потребителями (по социально значимым объектам) дополнительные соглашения к договорам на поставку электроэнергии, которые будут определять, что в случае перебоев в подаче электроэнергии «Крымэнерго» будет осуществлять поставку с применением дизель-генераторных установок. Соответствующее поручение дал первый заместитель председателя Совета министров РК Михаил Шеремет.

Также Министерству топлива и энергетики РК поручено завершить перемещение имеющихся в наличии ДГУ с объектов, включенных в Реестр потребителей, у которых возможно изъятие резервных источников электроснабжения, для перемещения на социально значимые объекты Республики Крым», - говорится в заявлении нелегитимного ведомства.

Так что, маховик запущен.

Нана Черная (УНИАН)