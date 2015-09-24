Украине этой зимой не избежать веерных отключений электричества – эксперт

Украине не удастся избежать веерных отключений электричества в период предстоящего отопительного сезона 2015 – 2016 годов в связи с недостаточными запасами угля.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", профессор Национальной академии госуправления при президенте Украины Геннадий Рябцев.

"Сейчас, по нашим подсчетам, государству не хватает для прохождения отопительного сезона 5 ГВт электрической энергии в сутки, 7 миллионов тонн угля и 8 миллиардов кубометров газа – это для нормального прохождения отопительного сезона", - сказал Рябцев.

По его словам, в первую очередь, недостаток угля приведет к веерным отключениям электроэнергии, а газа - к сокращению объемов производства промышленных предприятий.

Кроме того, он считает, что этой зимой не удастся избежать отключения электроэнергии для различных промышленных предприятий, а также существует вероятность перевода их в ночной режим работы, чтобы как-то разгрузить электросети.

Как отметил Рябцев, нынешняя экономия энергоресурсов, о которой рассказывает правительство, прямо пропорциональна падению промышленного производства.

"Уменьшение производства минеральных удобрений значит, что просто нет газа, уменьшение производства стали и металлопроката является следствием нехватки газа. И за счет этого и происходит экономия энергоресурсов", - сказал он.

Также в связи с нехваткой газа эксперт не исключает снижения температуры в жилых помещениях с 18 градусов до 16 градусов как минимум.

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Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны, которые продолжаются с апреля 2014 года, испытывает значительный дефицит угля, прежде всего энергетического, добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.

Нехватка угля в прошлом отопительном сезоне оказала значительное влияние на работу электростанций, которые вынуждены были снижать производственные мощности, что стало причиной веерных и аварийных отключений электроэнергии в стране.