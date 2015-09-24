"Энергоатом" может стать мощным игроком энергорынка ЕС в поставках экологически чистой электроэнергии – глава компании

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" может стать мощным игроком энергорынка Европейского Союза в поставках экологически чистой электроэнергии при интеграции украинской энергосистемы в общеевропейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на слова президента "Энергоатома" Юрия Недашковского.

По его словам, госкомпания может обеспечить страны Европы надежным источником экологически чистой электроэнергии.

"Изменения климата связаны в первую очередь с выбросами парниковых газов, значительная доля которых приходится на энергогенерирующие предприятия, поэтому ядерная энергетика, использующая для производства электроэнергии низкоуглеродную технологию, приобретает сегодня еще большее значение", - сказал Недашковский на Дне атомной энергетики, который состоялся 23 сентября в Киеве в рамках ХІІI Международного форума "Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее".

Как сообщает пресс-служба, во время обсуждения актуальных проблем ядерной генерации речь шла также о том, что атомная энергетика, которую использует половина стран - членов Европейского Союза, способна стать мощным инструментом в борьбе с изменениями климата, объединив в этом процессе все страны ЕС и соседние государства.

При этом Недашковский отметил, что, несмотря на сложную ситуацию в энергетическом секторе Украины, перед отечественной атомной энергетикой стоят и глобальные, общемировые задачи.

"Сегодня украинской электроэнергетике приходится работать в условиях военных действий на востоке страны и дефицита угля. В прошлый осенне-зимний период украинская энергетическая система выстояла только благодаря ядерной генерации. Такая же задача стоит перед нами и в этом году. Но нельзя замыкаться только на внутренних проблемах, ведь весь мир сегодня столкнулся с глобальными изменениями климата", - сказал Недашковский.

По его словам, Украина остро ощущает изменения климата, которые привели к маловодности рек, в результате чего отечественная гидроэнергетика теряет мощности. Глава компании отметил, что именно украинская атомная энергетика смогла компенсировать уменьшение производства электроэнергии тепловыми и гидроэлектростанциями, выйдя на показатель в 55-60% от общего объема потребления электроэнергии в стране.

"Сегодня наша главная задача - удержать эти показатели", - добавил Недашковский.

В свою очередь, директор Европейского атомного форума Жан-Поль Понселе обратил внимание присутствующих на тот факт, что ровно половина из 28 стран ЕС эксплуатирует атомные электростанции. При этом он подчеркнул, что в Европе поддержка инициатив противников ядерной энергетики приводит к увеличению выбросов CO2.

"Все расчеты показывают, что достичь этого (сокращения выбросов СО2 – УНИАН) можно только с помощью атомной энергетики. Поставив себе цель уменьшить выбросы парниковых газов на 20% к 2020 году и на 40% к 2030 году, пока европейские страны только увеличивают выбросы СО2. Это происходит из-за того, что 60% электроэнергии в ЕС производится из ископаемого топлива, тогда как темпы ввода в эксплуатацию генерирующих мощностей в возобновляемой энергетике не позволяют достичь запланированных показателей сокращения выбросов в отмеченные сроки", - добавил Понселе.

По его словам, статистические данные свидетельствуют, что самые низкие показатели выбросов СО2 наблюдаются в тех странах, где наряду с большой долей возобновляемой энергетики значительные объемы электроэнергии производятся атомными станциями.

"Наиболее удачный пример - Швеция, где около 50% электроэнергии вырабатывают АЭС, а еще 40% приходится на возобновляемые источники", - уточнил Понселе.

В то же время он выразил убеждение, что дальнейшее развитие атомной энергетики позволит смягчить климатические изменения.

"Мы создали европейское сообщество Nuclear for Climate и пытаемся объяснить, что декарбонизация электроэнергетики возможна только при условии развития атомной генерации. Эта идея может объединить не только те страны ЕС, которые эксплуатируют атомные станции, но и те, в которых атомная генерация отсутствует. Убежден, что Украина с ее мощной атомной энергетикой может стать хорошим примером такого подхода к решению экологических проблем. Желаю вашей стране мира", - подытожил Понселе.

Кроме того, председатель Совета управляющих Всемирной ассоциации операторов АЭС (ВАО АЭС) Жак Регальдо отметил необходимость постоянного повышения безопасности эксплуатации АЭС.

"Даже при пессимистическом сценарии, количество энергоблоков АЭС в мире к 2050 году увеличится. Задача нашей организации, в которую входит и "Энергоатом", обеспечить сопровождение этих проектов с самого начала проектирования с целью распространения опыта безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС", - подчеркнул председатель ВАО АЭС.

Читайте также"Энергоатом": зимой будут работать 13 блоков атомных станций

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.