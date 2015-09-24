"Нафтогаз" и компания Фирташа согласовали график погашения задолженности

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

"Вся задолженность ОАО "АЗОТ" и ПАО "Ривнеазот" в общем размере 2,96 млрд грн должна быть оплачена до конца января 2016 года. В четверг "Нафтогаз" получил первый платеж в сумме 385 млн грн согласно утвержденному графику. После этого поставки газа химическим предприятиям группы было разблокировано", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЯценюк просит суд арестовать газ компании Фирташа-Левочкина за долги

"Мы приветствуем конструктивную позицию Ostchem по урегулированию задолженности. Эта сделка позволит уменьшить дебиторскую задолженность группы перед "Нафтогазом" и "Газом Украины". В результате этой сделки Нафтогаз получит средства для закупки газа в зимний период", - отметил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Он подчеркнул, что погашение задолженности поможет сохранить рабочие места в химической отрасли и возобновить производство минеральных удобрений для украинских аграриев.

Читайте такжеСуд не признал компанию Фирташа собственником почти 4 миллиардов кубов газа в хранилищах

Задолженность предприятий Ostchem перед "Нафтогазом" и "Газом Украины" была сформирована в 2006-2011 годах и не погашалась по сей день.

Ostchem входит в тройку крупнейших финансово-промышленных групп по объему задолженности перед "Нафтогазом".

Ранее УНИАН сообщал, что Облгазы бизнесмена Дмитрия Фирташа задолжали более 4 млрд грн государству за технологический газ. При этом министр энергетики Демчишин сообщил, что облгазы постепенно сокращают свою задолженность, уточнив, что за июль они рассчитались за газ полностью и погасили более 200 млн грн долга за предыдущие периоды.