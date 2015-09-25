Россия утвердила стоимость газа для Украины на четвертый квартал

Об этом говорится на сайте правительства РФ.

В частности, стоимость голубого топлива определена на уровне цен для соседних с Украиной стран ЕС.

"Согласно постановлению цена газа для Украины установлена на уровне цен на газ для стран Европейского союза, сопредельных с Украиной", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2015 года и действующие до 31 декабря 2015 года".

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Ранее УНИАН сообщал, что Украина рассчитывает в пятницу, 25 сентября, подписать газовое соглашение с Россией на поставку природного газа в период отопительного сезона.

Справка УНИАН. 1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ. При этом страна рассчитывает в октябре получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.