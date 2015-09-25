"Газпром" вновь объявил тендер на строительство "Силы Сибири"

"Газпром" заново объявил тендер на выполнение строительно-монтажных работ по комплексу объектов на участке "Ленск — КС-1 "Салдыкельская" в рамках строительства магистрального газопровода "Сила Сибири"; цена договора составляет 117 миллионов долларов, сообщает Прайм.

"Протяженность участка - 93,4 километра (207,7-301,1 километр). Документация нового тендера практически не отличается от предыдущего. Компания 2 октября сообщит об итогах конкурса, изначально итоги планировалось подвести 21 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в комплекс объектов по-прежнему входят линейная часть (второй этап) магистрального газопровода и подъездные автодороги. Срок исполнения всех работ — 38 месяцев.

Кроме того, "Газпром" заново объявил ряд крупных тендеров, в частности, на строительство нефтеконденсатопровода Уренгой-Пурпе стоимостью 660 миллиардов долларов, обустройство Ковыктинского ГКМ за 13,5 миллиона долларов и реконструкцию Майкопской компрессорной станции за 34,5 миллиона долларов.

Читайте также"Газпром" официально признал: проект "Турецкий поток" сорван

"В мае 2014 года "Газпром" и китайская CNPC подписали тридцатилетний контракт на поставку природного газа по восточному маршруту через отводы от газопровода "Сила Сибири". Протяженность газопровода составит около 4 тысяч километров, его работу будут обеспечивать 8 компрессорных станций общей мощностью 1331 МВт. "Газпром" обещает начать поставки российского газа в Китай по восточному маршруту в период c мая 2019 года по май 2021 года", - сообщает издание.