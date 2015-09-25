"Газпром" не будет применять условие "бери или плати" к Украине до 31 марта 2016 года

В российском газовом монополисте компании "Газпром" заявили, что не будут применять условие "бери или плати" при поставках газа в Украину в период с 1 октября 2015 года до 31 марта 2016 года.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации "Газпрома".

"24 сентября "Газпром" направил в НАК "Нафтогаз Украины" письмо за подписью председателя правления Алексея Миллера. В письме "Газпром" подтверждает, что не будет применять условие "бери или плати" контракта купли-продажи газа от 19 января 2009 года в отношении поставки российского газа на Украину в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года. "Газпром" сохраняет за собой все свои права по указанному контракту", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 июня Миллер заявил, что "Газпром" предъявил компании "Нафтогаз Украины" штраф за недобор газа в размере 26,7 миллиарда долларов.

"Что касается "бери или плати" (правило "бери или плати" предусмотрено контрактом от 2009 года – УНИАН), мы уже сказали о том, на какой срок мы предоставили нашим украинским партнерам освобождение (от соблюдения этого правила). Но если говорить о 2014 годе... Строго в соответствии с контрактом, нашим украинским коллегам мы предъявили штраф - общая сумма штрафа НАК "Нафтогаз Украины" по "бери или плати" составляет 26 миллиардов 700 миллионов долларов", - сказал Миллер.

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