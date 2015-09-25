Украине выделят один миллиард долларов на покупку газа – WSJ

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Средства, которые будут выделены частично в виде кредитов, частично в виде гарантий, позволят устранить одно из центральных препятствий в вопросе поставок газа, существующих между Киевом и Москвой и обуславливающих возможность дефицита топлива для европейских потребителей», - подчеркивает издание.

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В The Wall Street Journal подчеркнули, что европейские потребители получают до 80 млрд кубометров топлива через Украину. «И в украинских газовых хранилищах должно хранится достаточное количество топлива для того, чтобы обеспечить необходимое для транзита давление, - отмечает издание. – 1 млрд долл. позволит «Нафтогазу» купить более 5 млрд кубометров газа в ближайшие месяцы, что увеличит общий запас топлива до 19 млрд кубов. Этого хватит для прохождения зимы даже в условиях низких температур».

По данным The Wall Street Journal, половину из предоставляемых Киеву средств обеспечит Всемирный Банк – порядка 500 млн долл. Еще 520 млн долл. в виде гарантий предоставит Европейский инвестиционный банк, причем соответствующее решение уже одобрено Советом директоров банка.

В WSJ также напомнили, что 30 сентября Совет директоров ЕБРР примет решение о выделении еще 300 млн долл. «Нафтогазу» на финансирование закупок топлива, и дополнительно порядка 200 млн евро может быть выделено немецким государственным банком развития KfW.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 сентября Украина и Россия при посредничестве Европейской комиссии планируют подписать соглашение об организации поставок российского газа в Украину для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов. Российская сторона уже заявила, что не будет применять в отношении Украины принципы «бери или плати». В то же время цена топлива остается предметом обсуждения.