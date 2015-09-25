"Энергоатом" провел между четырьмя АЭС инвестиционную бизнес-игру

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» провела между четырьмя атомными станциями – Ривненской, Южно-Украинской, Запорожской и Хмельницкой инвестиционную бизнес-игру, целью которой была демонстрация готовности станций отстаивать строительство нового блока именно на своей территории, а также создать здоровый дух конкуренции и креатива среди персонала АЭС, сообщает пресс-служба компании.

«Развитие атомной энергетики - одно из приоритетных для топливно-энергетического комплекса Украины направлений. Энергетической стратегией до 2030 года в нашей стране предусмотрено и строительство новых атомных генерирующих мощностей. Именно поэтому станции должны искать новые площадки и предлагать пути для своего дальнейшего развития», - подчеркнули в «Энергоатоме».

Согласно сообщению, каждая из команд должна была презентовать свой проект, и сделать это максимально обоснованно и креативно. Критериями для оценки было наличие стратегий по работе с общественностью и экологическими организациями, детальная оценка имеющихся материально-технических ресурсов, предпосылок для строительства блоков и источников финансирования и окупаемости проекта.

В сообщении отмечается, что команды подготовили материалы, которые максимально ярко, понятно и наглядно продемонстрировали, почему именно их площадка требует новых блоков. Кроме того, оценивался дискуссионный блок, в котором участники команд отвечали на вопрос жюри, команд-соперников и зала.

«Жюри из руководителей «Энергоатома» внимательно рассмотрело предложенные проекты, оценило их и выбрало победителя - Южно-Украинскую АЭС, которая набрала больше всего баллов», - подчеркивают в госкомпании.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.