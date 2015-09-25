Россия назвала окончательную цену газа для Украины - $227,4
Российское правительство утвердило скидку на газ для Украины в IV квартале. Она составит $24,6 на тысячу кубометров. Таким образом, итоговая цена на газ для Украины составит $227,4
Скидка на поставляемый в Украину российский газ в октябре-декабре 2015 года составит $24,6 следует из постановления, подписанного премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, пишет РБК.
Ранее сообщалось, что без учета скидки контрактная цена на российский газ для Украины в четвертом квартале составит $252 за тыс. куб. м. Таким образом, окончательная цена газа, поставляемого для Украины, составит $227,4 за тыс. кубометров.
Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, регулирующее порядок расчета цены газа для Украины с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года.
«Цена поставки газа в Украину установлена на уровне цен на газ для стран Европейского союза, сопредельных с Украиной», – отмечается в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте правительства РФ.
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Накануне глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что скидка на поставки российского газа в Украину в четвертом квартале 2015 года может составить примерно $20.