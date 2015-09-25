Bloomberg: Семейная вражда ОПЕК

Об этом пишет Махер Чмайтелли в своей статье «Семейная вражда ОПЕК», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Когда министр нефтяной промышленности Венесуэлы Пабло Перес Хуан Альфонсо ушел в отставку в 1963 году, он навредил Организации стран-экспортеров нефти, в то время, раздираемой внутренними спорами, он ушел потому, что не смог получить какой-либо выгоды для своей страны. Полвека спустя, ОПЕК все еще разделена, и Венесуэла вновь недовольна, на этот раз нежеланием топ-производителя организации, Саудовской Аравии, спасать цены на нефть с шестилетнего минимума, что затягивает пострадавшую венесуэльскую экономику в еще более глубокий кризис.

10 сентября, министр нефтяной промышленности Венесуэлы, Еулогио дель Пино, призвал ОПЕК и не входящие в ОПЕК страны, «провести обсуждение справедливых цен, ценового минимума для обеспечения устойчивости» и «преодолеть наши разногласия». Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил 16 сентября, что он предпринимает попытки организовать саммит стран-экспортеров нефти, чтобы провести такую дискуссию. Член ОПЕК Алжир поддерживает предложенную Венесуэлой конференцию – а также желание Мадуро, чтобы цена на нефть выросла. Венесуэльские чиновники не реагируют на просьбы о комментариях.

Планы Мадуро не осуществить, пока Саудовская Аравия не перестанет наводнять рынок. Нет никаких признаков, что она отступит от этой стратегии, которая помогает ей сохранить и даже получить долю на рынке. «От ОПЕК сегодня никакой пользы», говорит бывший премьер-министр Алжира Ахмед Бенбитур. «Война сейчас идет за долю на рынке, а не за цену, и Алжир не получает никакой выгоды от этой организации». ОПЕК отказались давать комментарии.

Жалобы Венесуэлы и Алжира поднимают вопрос о том, почему некоторые члены остаются в ОПЕК, если саудовцы принимают все решения, и игнорируют просьбы о повышении цен. Ни Венесуэла, ни Алжир не предпринимают шагов для выхода. Группа не просто в полном составе, к ней возвращается бывший член – Индонезия, повышая количество до 13 стран.

Недовольные члены «не уходят, потому что они все еще верят, что в будущем, возможно, произойдет что-то, что заставит группу принять решение» повысить цены и сократить производство, говорит Джейми Вебстер, нефтяной аналитик в IHS. «Гораздо проще просто поддерживать ОПЕК на плаву, чем закрыть его, а с ним и основной канал коммуникации» между правительствами, чье финансовое состояние во многом зависит от доходов от нефти.

Из 1,7 трлн баррелей, которые еще предстоит извлечь по всему миру, 1,2 трлн, или 70 процентов, находятся под контролем нынешних членов ОПЕК. Венесуэла и Саудовская Аравия располагают 18 и 16 процентами, соответственно, Иран и Ирак – 9 процентами каждый, согласно данным нефтяной компании BP. Эти четыре страны, с Кувейтом, являются членами-учредителями ОПЕК.

«Только посмотрите на перспективы нефти в ближайшие 10, 20, 30 лет. Ожидается, что странам-членам ОПЕК на самом деле придется сравняться с ростом поставок для удовлетворения спроса», говорит бывший генеральный секретарь ОПЕК Аднан Шихаб-Эльдин из Кувейта. «Если бы ОПЕК не существовала, то она была бы необходима в будущем гораздо больше, чем в настоящем или прошлом» для координации производства и обеспечения мира.

Цены часто были яблоком раздора, когда Алжир, Иран, Ирак, Ливия, Венесуэла настаивали на более высоких ценах, воинственно настроенные, по сравнению с Саудовской Аравией и ее соседями Кувейтом, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами. «Позиция Венесуэлы в ОПЕК – продвигать стратегию низкого производства и высоких цен, так как они не могут привлечь инвестиции», чтобы повысить добычу, говорит Карлос Росси, президент консалтинговой фирмы EnergyNomics в Каракасе. Арабские государства Персидского залива больше склонны согласиться на более низкую цену, чтобы сохранить потребителей с помощью дешевого бензина и, таким образом, продлить век нефти. Саудовская Аравия, в частности, скорее всего, согласится на более низкую цену, которая сохраняет глобальный рост и дает ей влияние, превышающее ее фактическую экономику. Эд Морс, управляющий директор Citigroup Global Markets, говорит: «Экономика Саудовской Аравии размером с Иллинойс». Тем не менее, страна сидит за тем же столом с Китаем, Европой, Японией и США, благодаря своей роли в качестве основного производителя.

Вместо снижения добычи, чтобы поддержать цены, как это было предложено Алжиром и Венесуэлой, министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими оказывал давление на своих партнеров в ОПЕК в ноябре 2014 года, чтобы они не уступали долю рынка конкурирующим поставщикам, в том числе американским производителям сланцевой нефти. Нефть упала и сейчас торгуется по цене $ 50 за баррель, половину своего уровня год назад. « ОПЕК хотел получить свежий взгляд на структурные изменения, которые произошли на рынке нефти с появлением американской сланцевой нефти и других производителей, которые при очень высокой цене могли вывести на рынок новые поставки, которые существенно превысили бы спрос», говорит Шихаб-Ельдин.

Попытки Алжира и Венесуэлы привлечь не входящие в ОПЕК страны-производители в целях повышения цены были отвергнуты Россией и Мексикой, двумя крупнейшими экспортерами за пределами группы. Мексиканцы говорят, что их внимание сосредоточено на восстановлении продуктивности их крупнейшего месторождения. Россия заявляет, что у нее нет возможностей некоторых производителей Персидского залива, быстро повышать и сокращать добычу из-за суровых зим и сложной геологии на ее сибирских нефтяных месторождениях. «Нельзя регулировать производительность российских скважин просто поворачивая кран», сказал Сергей Клубков, аналитик разведки и добычи в московском VYGON Consulting.

Международное энергетическое агентство говорит, что Саудовская Аравия выигрывает борьбу за долю рынка, вытесняя более высокозатратных производителей – например, некоторые сланцевые компании США – из бизнеса. Поставки из стран, не входящих в ОПЕК, как ожидается, упадут в 2016 году больше, чем за прошедших два десятилетия, после того, как производители закрывают скважины, которые не могут быть прибыльными при цене на нефть ниже $ 50 за баррель. Производство за пределами ОПЕК снизится на 500 000 баррелей в день, до 57,7 млн, в 2016 году, сообщило агентство 11 сентября.

Это не утешение для тех в ОПЕК, кому срочно нужны деньги. Новые поставки из Ирана, скорее всего, появятся на рынке в следующем году, когда запрет на экспорт нефти будет снят, как результат июльского соглашения с США и другими западными странами, которое ограничивает ядерную программу. Цены на нефть могут упасть до минимальных $ 20 за баррель, заявил Goldman Sachs 11 сентября.

Производство Саудовской Аравии составляет около 10,5 млн баррелей в день – самый высокий уровень за все время, и у королевства по-прежнему есть резервные мощности на более чем миллион баррелей. Другие члены ОПЕК добывают меньше нефти, после того, как проекты поставок свежей нефти на рынок были сорваны или отложены из-за политической или социальной нестабильности. Венесуэла добывает 2,5 млн баррелей в день, в сравнении с пиком в 3,7 млн ​​в 1970 году. Алжир и Нигерия находятся примерно на таком же уровне.

Эти три страны, плюс Ирак и Ливия, являются наиболее уязвимыми членами ОПЕК к политической нестабильности, поскольку дешевая нефть вредит их валюте и ослабляет их способность поддерживать социальные субсидии. Венесуэле, «похоже, грозит кризис в ближайшем будущем», на фоне протестов и нехватки основных товаров, по мере того, как приближаются декабрьские парламентские выборы, написали аналитики Кристофер Луни и Хелима Крофт из Королевского банка Канады в августовском докладе о «хрупкой пятерке» ОПЕК.

«ОПЕК – как семья, в которой дети ссорятся, но не могут обойтись друг без друга», говорит Карин Кнейссл, преподаватель энергетической политики Венского университета и автор книги «Энергетический покер». «Они знают, что им лучше говорить друг с другом, чтобы сохранить общую долгосрочную заинтересованность; даже те, кто давно ушел, хотят вернуться, если смогут».

Индонезия добровольно приостановила свое членство в ОПЕК в 2009 году, после того, как ее добыча сократилась до того уровня, когда ей пришлось импортировать нефть. Индонезия по-прежнему добывает нефть для внутреннего рынка. Она вернется официально 4 декабря как первый член, который не является чистым экспортером нефти. Как единственный член ОПЕК в Восточной Азии, Индонезия может способствовать укреплению связей группы в регионе, где спрос на нефть один из самых высоких, сказал министр энергетики Индонезии Судирман Саид в июне. Как потребитель и производитель нефти, она поможет ОПЕК преодолеть разрыв между двумя группами, сказал он.

«Выгоды от пребывания в группе, безусловно, перевешивают цену членства», говорит Хасан Кабазард, главный исполнительный директор Kuwait Catalyst и бывший глава отдела исследований ОПЕК. «Получение доступа к данным рынка из первых рук, исследования и информация, которая может повлиять на рынок» - это возможная «мотивация заявки Индонезии» на возвращение.

«Я не считаю, что ОПЕК разваливается», говорит Файяд аль-Нима, заместитель министра нефтяной промышленности Ирака. Причина, по которой Венесуэла остается в группе? Карл Ларри, руководитель отдела нефти и газа для исследователя рынка Frost & Sullivan, говорит: «Выбор такой: либо остаться с ОПЕК и плестись следом, либо оставить ОПЕК и остаться одной».