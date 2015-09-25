В Брюсселе начались газовые переговоры: ожидается подписание документов

Об этом журналистам перед началом переговоров в Брюсселе сообщили министр энергетики Украины Владимир Демчишин и министр энергетики России Александр Новак, передает собственный корреспондент УНИАН.

При этом обе стороны дали понять, что возможная цена, которую предложит российская сторона, устроит Киев.

В частности, Демчишин сказал, что "сегодня будет конструктивный разговор".

"Мы обязательно ожидаем (подписание документов)", - отметил он.

Отвечая на вопрос, нравится ли ему цена в 227 долл., украинский министр сказал: "Пока я не хочу говорить, но это ближе к уровню, который справедлив, чем 250 (дол. - УНИАН), которые предлагались сначала".

По словам Демчишина, договоренности должны закрыть период до 31 марта 2016 года.

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Министр энергетики России подтвердил, что скидка на газ будет в пределах 20 долл. "Размер скидки зависит от формулы, в том числе от калорийности, поэтому в среднем это 20 долл.", - подчеркнул он.

"Мы надеемся, что все документы будут согласованы, и будет согласован протокол. Планируем, что к концу дня мы подпишем", - сказал Новак.