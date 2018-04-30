"Нафтогаз": интриги "реформаторов"

«Прошу, чтобы наблюдательный совет («Укрнафты» — УНИАН ) неотложно собрался, как это предусмотрено уставом, подписал контракт и, чтобы новый руководитель (Марк Роллинз – УНИАН) немедленно приступил к выполнению своих обязательств и начинал наводить порядок в компании», - заявил премьер-министр на заседании правительства 16 сентября. Накануне Арсений Яценюк встретился с британцем, победившим на открытом конкурсе, и подробно обсудил условия его контракта, поговорил о работе крупнейшей нефтедобывающей компании страны.

На заявление премьер-министра отреагировал и наблюдательный совет компании – назначил заседание на понедельник, 28 сентября, на котором и планируется подписать контракт с Роллинзом.

Однако этому могут помешать многочисленные иски в суды, в которых некий гражданин Александр Лисниченко пытается признать недействительной победу Роллинза в конкурсе на пост главы «Укрнафты». Между тем, кандидатуру британца одобрил Номинационный комитет, а затем утвердили акционеры компании. «За» проголосовал и участвовавший в собрании акционеров председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Кто против конкурса

Как оказалось, не все представители менеджмента «Нафтогаза» готовы смириться с решением Номинационного комитета, правительства и собрания акционеров компании «Укрнафта». По информации агентства «Украинские новости», во второй половине сентября судебные инстанции Киева были буквально засыпаны практически одинаковыми исками, в которых некий гражданин Александр Петрович Лесниченко призывает отменить результаты конкурса по отбору главы «Укрнафты».

В частности, согласно Реестру судебных решений, 14 сентября Окружной административный суд Киева отказал Лесниченко в рассмотрении иска по причине его правовой неаргументированности.

Но буквально через два дня Лесниченко подал иск уже в Печерский суд. Ему и там отказали, сославшись на то, что, согласно ст. 17 Кодекса административного судопроизводства, споры между физлицами и субъектами властных полномочий относятся к компетенции административных судов, а не решаются в порядке гражданского судопроизводства.

Это не остановило Лисниченко. Он подает под копирку написанные два иска в Шевченковский суд, в которых снова просит признать недействительным решение Номинационного комитета по рассмотрению претендентов на должность председателя правления «Укрнафты».

Главное, на чем основывается неудержимый истец, - нарушение Порядка проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования госсектора, утвержденного постановлением Кабмина от 3 сентября 2008 года.

Однако, как известно, «Укрнафта» не является субъектом хозяйствования госсектора экономики. Ранее юристы Верховной Рады неоднократно указывали, что государство не владеет акциями «Укрнафты». Ими владеет (50%+1 акция) НАК «Нафтогаз Украины».

Более того, в упоминаемом истцом постановлении правительства другим постановлением, №396 от 15 июня этого года, внесены изменения, где прямо указывается, что Порядок проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования госсектора экономики не применяется для отбора кандидатов (кандидатур) на должность председателя исполнительного органа хозяйствующего субъекта, где более 50 процентов корпоративных прав принадлежит Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Странные претензии

Эксперты на рынке с большим удивлением узнали, что кто-то пытается оспорить проведенный в середине лета открытый конкурс на должность председателя правления «Укрнафты».

«На мой взгляд, конкурс (на пост главы Укрнафты» - УНИАН) прошел нормально. По крайней мере, не было там каких-то нареканий или нарушений», - заявил УНИАН директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар.

«Думаю, это, скорее, способ зацепиться за какие-либо процедурные нюансы, возможно, даже и под определенным надуманным предлогом, чтобы затормозить дальнейшую процедуру вхождения в должность избранного руководителя», - добавил эксперт.

Михаил Гончар обратил внимание на то, что сразу после решения Номинационного комитета никто жалоб не подавал. «Если на конкурсе что-то и было не так, то подают сразу, грубо говоря, в тот же день или на следующий, если заметили какие-то вопиющие вещи. Это - как на выборах. Если в день выборов что-то происходит, то сразу подают свои жалобы, претензии в суд и так далее. А ведь уже прошло почти 2 месяца», - уточнил эксперт.

Но, оказывается, есть такие, кому конкурс стал поперек горла. Еще все становится более понятно, когда вырисовывается связь между неудержимым истцом Лисниченко и высокопоставленными чиновниками «Нафтогаза».

Дух «Континимума» их объединяет

Оказывается, Александр Лисниченко и главный советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Алексеенко ранее работали в российской инвестиционной компании Renaissance Capital - с 2008 по 2011 год. Их, по слухам, связывают теплые, дружеские отношения.

Другой, не менее интересный факт, который сообщили УНИАН члены Номинационного комитета, - Лисниченко и Алексеенко одновременно подали заявления о допуске к участию в конкурсном отборе кандидатов на замещение должности главы «Укрнафты».

Интереснее становится, когда узнаешь, что не менее тесные и дружественные связи объединяют Алексеенко и исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Пасишника, главного лоббиста группы «Континимум» в нефтегазовой отрасли. И тот, и другой ранее работали на эту группу.

Ну, а как Пасишник борется с «Укрнафтой», - достаточно почитать его страничку в «Фейсбуке». Там легко можно найти и недовольство результатами проведения открытого конкурса на должность председателя правления крупнейшей нефтедобывающей компании страны. Его позиция явно диссонирует с общей позицией «Нафтогаза», правительства и собрания акционеров. Безусловно, Пасишника, скорее всего, устроил бы некий выходец из спецслужб с сомнительной репутацией, такой себе Мирошник-2.

В своей личной войне с частными акционерами «Укрнафты», г-н Пасишник готов переступить красную черты и нанести непоправимый ущерб как самой национальной компании, так и государству в целом. Не говоря уже о том, что на желании правительства провести открытые конкурсы на должности в крупнейших отечественных компаниях, уж точно можно будет поставить крест.

Игорь Николаенко