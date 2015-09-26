Украина, Россия и ЕК договорились о поставках газа в зимний период - документ

Как передает собственный корреспондент УНИАН, церемония парафирования состоялась в пятницу в Брюсселе по завершению переговоров, которые длились более пяти часов.

В частности, парафирован трехсторонний протокол, которым зафиксированы условия поставок российского газа в Украину на зимний период.

Документ парафировали министр энергетики Украины Владимир Демчишин, министр энергетики России Александр Новак и вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шевчович.

"Мы только что парафировали трехстороннее соглашение на зимний период 2015-2016", - провозгласил вице-президент ЕК Шевчович.

По его словам, "все технические детали согласованы, и рамочные условия созданы". "После подписания зимний пакет заложит основы поставки газа беспрепятственно, из Росии в Украину и затем - в ЕС. Это важный этап, чтобы обеспечить необходимые объемы газа в Украину, и чтобы в зимний период не было опасности поставкам и транзиту российского газа в ЕС ", - отметил вице-президент.

Шевчович пояснил, что новый зимний пакет состоит из двух документов - протокола, который был парафирован министрами энергетики Украины и Российской Федерации и самым Шевчовичем и приложения к существующему коммерческому контракту между Газпромом и Нафтогазом, в котором содержатся детали, необходимые для практического выполнения протокола. "В протоколе содержатся условия поставки газа из России в Украину с 1 октября до конца марта 2016 года", - детализировал он.

Кроме того, Шевчович напомнил о решении правительства РФ снизить пошлины, "это снизит цену на газ с 251 доллара до 232 долларов". "Мы продолжим прилагать усилия для мобилизации необходимых финансов европейских и международных финансовых институтов для закупки газа на зимний период", - заверил он.