Украина до конца года получит $500 млн для закачки газа в хранилища
00:21, 26 сентября 2015Энергетика
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Вице-президент Европейской Комиссии Марош Шевчович утверждает, что до конца года будет мобилизировано $500 млн. для покупки 2 млрд. кубометров российского газа для дальнейшей закачки в подземные хранилища.
REUTERS
Об этом он сказал в пятницу в Брюсселе на пресс-конференции по завершению переговоров, передает собственный корреспондент УНИАН.
"Украина должна закупить 2 млрд. кубометров газа у Газпрома для закачки в подземные хранилища... Наша цель - до конца года мобилизовать $500 млн. и Нафтогаз использует их для этого", - сказал он.
Кроме того, Шевчович сообщил, что в четвертом квартале 2015-го и первом квартале 2016-го Россия снизит цену на газ до уровня, который можно сравнить с уровнем, который существует в соседних странах ЕС путем снижения пошлины".
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