Украина до конца года получит $500 млн для закачки газа в хранилища

Об этом он сказал в пятницу в Брюсселе на пресс-конференции по завершению переговоров, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Украина должна закупить 2 млрд. кубометров газа у Газпрома для закачки в подземные хранилища... Наша цель - до конца года мобилизовать $500 млн. и Нафтогаз использует их для этого", - сказал он.

Кроме того, Шевчович сообщил, что в четвертом квартале 2015-го и первом квартале 2016-го Россия снизит цену на газ до уровня, который можно сравнить с уровнем, который существует в соседних странах ЕС путем снижения пошлины".