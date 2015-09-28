Запасы газа в украинских хранилищах выросли до 15,5 миллиарда кубометров
Среднесуточные объемы закачки газа в ПХГ составляют почти 44 миллиона кубометров.
Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 21 по 26 сентября увеличились на 1,4%, или на 217 миллионов кубометров, до 15,517 миллиарда кубометров.
Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины компании "Укртрансгаз".
Согласно данным госкомпании, среднесуточные объемы закачки газа в ПХГ составляют почти 44 миллиона кубометров.
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Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, Украина к началу отопительного сезона 2015-2016 гг. и для гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС должна увеличить объемы газа в своих подземных хранилищах до 19 миллиардов кубометров.
1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС. При этом Украина рассчитывает осенью 2015 года получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.