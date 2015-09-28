Shell сворачивает буровые работы у берегов Аляски

В заявлении компании объясняется, что после бурения разведывательной скважины длиной более 2 км геологам-разведчикам удалось обнаружить нефть и газ, но не в достаточном количестве, передает Би-би-си.

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Буровые работы проводились на глубине около 50 м в 130 км от берега Аляски.

На разработку арктических месторождений нефти Shell уже потратила $7 млрд.

Активисты природоохранных организаций резко возражали против планов Royal Dutch Shell - они заявляют, что бурение скважин в Арктике может привести к экологической катастрофе.