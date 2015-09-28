Минэнергоугля готовит контракт с Россией по возврату в Украину отработанного ядерного топлива

Министерство энергетики и угольной промышленности готовит контракт с Россией по возврату в Украину отработанного ядерного топлива двух энергоблоков Ривненской АЭС, которое в данный момент находится на хранении у российского предприятия "Маяк".

Об этом говорится в приказе Минэнергоугля от 23 сентября 2015 года.

Согласно документу, министерство создало рабочую группу по разработке рекомендаций для госкомпании "Энергоатом" для подписания контракта по возвращению в Украину продуктов переработки отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР-440 Ривненской АЭС.

"Рабочей группе подготовить рекомендации ГП "НАЭК "Энергоатом" для подписания контракта с ПО "Маяк" (Российская Федерация) о возвращении в Украину остеклованных высокоактивных радиоактивных отходов от переработки отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР-440 Ривнеской АЭС и отработать позицию Украины на переговорах по определению владельца ценных продуктов переработки", - говорится в приказе Минэнергоугля.

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Справка УНИАН. В настоящее время отработанное ядерное топливо с украинских АЭС (за исключением Запорожской АЭС, где контейнерный "сухой" тип склада эксплуатируется с 2001 года) отправляется для временного хранения и дальнейшей переработки в Россию.

"Энергоатом" ранее заявлял, что ожидает возврата ядерного топлива, отработавшего на украинских реакторах типа ВВЭР-440, с переработки на территории Российской Федерации не ранее 2016 года.

При этом вопрос возврата с территории РФ переработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР-1000 с 2013 года находится на стадии переговоров.

Стоимость услуг российских специальных предприятий по хранению и обработке отработанного ядерного топлива постоянно растет. За период с 2001 по 2011 год она выросла почти в 3,4 раза. По оценкам экспертов, Украина ежегодно платит РФ около 200 миллионов долларов за услуги по хранению отработанного ядерного топлива украинских АЭС.

Кабинет министров Украины весной 2014 года выделил земельный участок под строительство Центрального хранилища отработанного ядерного топлива в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Госкомпания "Энергоатом", оператор всех действующих АЭС в Украине, заплатит американской компании Holtec International до конца 2020 года почти 300 миллионов долларов за оборудование для Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива.