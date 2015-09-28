Запасы угля на украинских ТЭС за неделю выросли на 16%

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций за период c 22 по 28 сентября увеличились на 15,8% - до 1,8 миллиона тонн с 1,554 миллиона тонн, говорится в сообщении госкомпании "Укрэнерго".

Согласно сообщению, из общего объема топлива 835,9 тысяч тонн приходится на антрацитовые угли, которые в Украине в дефиците. Их запасы за указанный период увеличились на 12,2%.

При этом 416,3 тысяч тонн антрацитовых углей находятся на Луганской ТЭС, которая работает отдельно от украинской энергосистемы.

По данным "Укрэнерго", величина импорта электроэнергии из России на максимум нагрузки (20:00) - 530 МВт, на минимум нагрузки (4:00) - 0 МВт.

Читайте такжеЮжноафриканский уголь прибудет в Украину в ноябре

Как сообщал УНИАН, к 1 октября Украине необходимо накопить 3,2 миллиона тонн угля на складах ТЭС и ТЭЦ.

14 сентября глава правительства Арсений Яценюк обвинил руководство Минэнергоугля в срыве выполнения плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону, в том числе в части организации поставок угля на теплоэлектростанции. При этом премьер-министр потребовал от Минэнергоугля выполнить все озвученные ранее правительством требования по закупке угля и загрузке топливом украинских теплоэлектростанций.

Яценюк также напомнил, что правительство выделило необходимые средства на закупку топлива, однако они так и не были использованы по назначению.