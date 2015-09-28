Украина вскоре начнет закачку российского газа, но реверс из Европы не остановит

Украина начнет закачку российского газа для прохождения отопительного сезона сразу после подписания трехстороннего протокола по так называемому зимнему пакету, однако при этом не остановит реверсных поставок топлива из Европы.

Об этом сказал на брифинге в Киеве министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

Он отметил, что объем газа, который может быть закуплен у российского «Газпрома», составит порядка 2 млрд кубометров. Остальной объем, который будет необходим в рамках подготовки к зиме, будет закуплен в Европе.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркивал, что для прохождения отопительного сезона Украина должна закачать в хранилища не менее 19 млрд кубометров газа. На текущий момент запасы газа составляют 15,5 млрд кубометров.