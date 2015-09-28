Демчишин о внутренних ресурсах: Украина выделит $500 миллионов на закупку российского газа

Украина выделит 500 млн долл. на закупку газа из Российской Федерации для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов, сказал на брифинге в Киеве министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

Он уточнил, что эти средства – внутренние ресурсы страны, которые удалось накопить. «Этого хватит на закупку порядка 2 млрд кубов», - отметил министр.

Он также сообщил, что основные коммерческие условия поставок российского газа согласованы с «Газпромом».

«Условия, которых мы достигли, достаточно адекватные», - сказал Демчишин.

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Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» планирует в конце сентября – начале октября подписать трехстороннее соглашение на поставки российского природного газа.

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, стоимость российского газа в четвертом квартале для Украины составит 227,36 долл. за тысячу кубометров.