Украина увеличит цену электроэнергии для оккупированного Крыма

Об этом сообщил в ходе брифинга в Киеве министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«По Крыму ведем переговоры о повышении цены. Будет 3,95 рубля за кВт/ч после 3,42 рубля», - сказал министр. При этом он не уточнил, когда именно возможно повышение стоимости электроэнергии для Крыма.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 июля 2015 года подняла цену на электроэнергию для оккупированного Россией Крыма на 14% - до 3,42 руб. за кВт/ч с 2,99 руб. за кВт/ч.

30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии.

По данным Министерства энергетики РФ, были заключены соглашения между «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» на экспорт электроэнергии из ЕЭС России в Объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины. Годовой контракт вступил в силу с 30 декабря 2014 года и предусматривает равномерный график поставок объемом до 1500 МВт. Параллельно в целях надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма заключено второе соглашение между дочерней структурой «Интер РАО» — Центром осуществления расчетов (ЦОР) и «Укринтерэнерго».