"Нафтогаз" получил $500 миллионов от Евросоюза на закупку российского газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила на свои счета 500 млн долл., которые планирует направить на закупку природного газа у России в течение отопительного сезона.

Об этом на пресс-конференции заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Деньги уже на счету «Нафтогаза», они находятся на специальном счете в государственном банке. Там они зарезервированы для закупки газа у «Газпрома», - сказал Коболев.

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При этом он отметил, что использовать данные средства «Нафтогаз» будет по мере необходимости закупки определенных объемов газа.

«Тратить мы их будем постепенно, по мере необходимости. Как мы это делали весь прошлый год», - сказал глава правления «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 21 по 26 сентября увеличились на 1,4%, или на 217 млн кубометров, до 15,517 млрд кубометров.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, Украина к началу отопительного сезона 2015-2016 гг. и для гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС должна увеличить объемы газа в своих подземных хранилищах до 19 млрд куб. м.

1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС.