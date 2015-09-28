ДТЭК Ахметова после полуторагодового перерыва возобновил импорт газа из Евросоюза

Крупнейший в Украине частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова после полуторагодового перерыва возобновил импорт природного газа из ЕС, говорится в сообщении компании.

«Коммерческие поставки газа в Украину начались 27 сентября 2015 года из Словакии», - говорится в сообщении.

Как отметили в ДТЭК, импортный газ будет использоваться для нужд предприятий группы, а также сторонних промышленных потребителей, клиентов компании.

«Объем импорта до конца года будет корректироваться исходя из экономической целесообразности и конъюнктуры на украинском и европейском рынках газа», - отметили в компании.

В компании напомнили, что в 2013 году ДТЭК начал импортировать газ из Европы, по итогам года поставив в Украину 628,3 млн куб. м.

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Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «ДТЭК Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.