"Нафтогаз" ведет переговоры с европейскими поставщиками газа о снижении цены

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» планирует в конце сентября – начале октября подписать трехстороннее соглашение на поставки российского природного газа, заявил на пресс-конференции глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Я думаю, что мы должны успеть подписать трехстороннее газовое соглашение до конца сентября или начала октября», - сказал он.

При этом Коболев сообщил, что стоимость российского газа в четвертом квартале для Украины составит 227,36 долл. за тысячу кубометров.

По его словам, по состоянию на 6:00 28 сентября в подземных хранилищах газа находится 15,562 млрд кубометров газа. При этом глава правления «Нафтогаза» отметил, что при возобновлении закупки российского газа запасы газа в хранилищах могут находиться на уровне 17,4 млрд кубометров до конца октября.

«Если мы дозакупим еще около 2 млрд, то к концу октября у нас будет около 17,4 млрд кубов», - сказал Коболев.

Также он сообщил, что «Нафтогаз» ведет переговоры с европейскими поставщиками газа для снижения цены, при этом Украина не планирует отказываться от реверса газа из Европы.

«Все будет зависеть от вечной украинской дискуссии, где с одной стороны – жадность, с другой – безопасность", – сказал глава «Нафтогаза».

Кроме того, Коболев объяснил увеличение поставок газа из Словакии в Украину выходом на отечественный рынок тандема из двух газовых трейдеров, которые самостоятельно поставляют «голубое топливо» внутренним потребителям.

Читайте также"Нафтогаз" получил $500 миллионов от Евросоюза на закупку российского газа

Как сообщал УНИАН, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 21 по 26 сентября увеличились на 1,4%, или на 217 млн кубометров, - до 15,517 млрд кубометров.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, Украина к началу отопительного сезона 2015-2016 гг. и для гарантирования бесперебойного транзита российского газа в ЕС должна увеличить объемы газа в своих подземных хранилищах до 19 млрд куб. м.

1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС. При этом Украина рассчитывает осенью 2015 года получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.