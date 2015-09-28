Демчишин ожидает снижения цены российского газа в начале 2016 года

Украина ожидает, что цена российского газа, который будет закупаться в 1-м квартале 2016 года, будет меньше стоимости топлива, которое будет закупаться в 4-м квартале 2015 года, в среднем на 5%, сказал на брифинге в Киеве министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Мы ожидаем, что цена в первом квартале будет еще меньше, - сказал министр. – Цена будет меньше примерно на 5%».

Ранее министр отмечал, что Украина планирует закупить в России порядка 2 млрд кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» планирует к октябрю подписать трехстороннее соглашение на поставки газа из России по цене 227,4 долл. за тыс. кубометров.