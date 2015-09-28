Украина должна до 2018 года определиться с судьбой вывезенных в РФ ядерных отходов

Об этом на пресс-конференции в Кабмине 28 сентября заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«По первым договорам от 1993 года срок (вывоза отработанного ядерного топлива – УНИАН) наступает в 2018 году», - сказал он.

По словам министра, на сегодняшний день рассматривается несколько вариантов по обращению с ядерными отходами, вывозимыми в Россию на хранение.

«Есть несколько вариантов. Вариант нулевой – мы не забираем ничего, а они нам не возвращают высокорадиоактивные элементы», - отметил Демчишин.

При этом министр добавил, что на сегодняшний день изучается вопрос использования этих радиоактивных отходов в создании нового ядерного топлива для АЭС Украины.

«Мы сейчас создали рабочую группу, чтобы выяснить, насколько это целесообразно, как мы можем их использовать. Это проблема и в других европейских странах. Они также производят, а потом каким-то образом отработанное топливо используют. Это отработанное топливо можно снова перерабатывать на топливо, миксы топлива», - сказал он.

«Мы сейчас пробуем понять, что нам могут отдавать, как мы его можем использовать, и сколько нам может стоить хранение до того момента, пока мы сможет использовать его», - добавил Дечишин.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности готовит контракт с Россией по возврату в Украину отработанного ядерного топлива двух энергоблоков Ривненской АЭС, которое в данный момент находится на хранении у российского предприятия «Маяк».

В настоящее время отработанное ядерное топливо с украинских АЭС (за исключением Запорожской АЭС, где контейнерный «сухой» тип склада эксплуатируется с 2001 года) отправляется для временного хранения и дальнейшей переработки в Россию.

«Энергоатом» ранее заявлял, что ожидает возврата ядерного топлива, отработавшего на украинских реакторах типа ВВЭР-440, с переработки на территории Российской Федерации не ранее 2016 года.

При этом вопрос возврата с территории РФ переработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР-1000 с 2013 года находится на стадии переговоров.

Стоимость услуг российских специальных предприятий по хранению и обработке отработанного ядерного топлива постоянно растет. За период с 2001 по 2011 год она выросла почти в 3,4 раза. По оценкам экспертов, Украина ежегодно платит РФ около 200 млн долл. за услуги по хранению отработанного ядерного топлива украинских АЭС.

Кабинет министров Украины весной 2014 года выделил земельный участок под строительство Центрального хранилища отработанного ядерного топлива в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЦХОЯТ).

Госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС в Украине, заплатит американской компании Holtec International до конца 2020 года почти 300 млн долл. за оборудование для ЦХОЯТ.