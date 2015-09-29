"Газпром" и "Роснефть" из-за санкций откладывают бурения в Арктике

Минприроды РФ перенесло на два-три года сроки бурения по части лицензий "Газпрома" и "Роснефти" на участки арктического шельфа, сообщил замминистра природных ресурсов и экологии Денис Храмов, передает РИА Новости.

"Перенесены на два-три года", — сказал Храмов, выступая на конференции "Нефть и газ Сахалина".

Согласно сообщению, в 2015 году были удовлетворены просьбы о переносе сроков работ по восьми лицензиям "Роснефти" и пяти — "Газпрома".

Храмов отметил, что перенос сроков бурения привел к увеличению количества скважин, которые компаниям необходимо пробурить в последующие годы. Так, в 2019 году число таких скважин возросло с 19 до 28, пояснил замминистра.

Ранее «Ъ» сообщал, что Минэнерго впервые открыто признало реальность дефицита в России буровых и запчастей для них из-за санкций. Если нефтяники будут вести разведку по заявленным планам, им может не хватить более 20 плавучих платформ.

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Крупнейшие владельцы лицензий в Арктике «Роснефть» и «Газпром» на фоне кризиса согласовывают с Минприроды перенос сроков по своим шельфовым лицензиям. Но другие игроки уже готовятся к дефициту. По мнению экспертов, помочь мог бы ввоз подержанного оборудования из стран, не вводивших санкции против РФ.