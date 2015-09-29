Цены на нефть слабо растут после падения накануне

Цены на нефть слабо растут после почти 3-процентного падения в понедельник, вызванного опасениями за здоровье азиатской экономики и высокой добычей, пишет Рейтер.

Сегодня утром фьючерсы на Brent подорожали на $0,02 до $47,36 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,02 до $44,45.

По словам трейдеров, поддерживают рынок ослабление доллара и расчеты аналитической фирмы Genscape, показывающие, что запасы нефти на распределительном центре в Кушинге, США, снизились более чем на 1 миллион баррелей на прошлой неделе.

Однако ухудшение экономической статистики Китая заставляет инвесторов беспокоиться за потребление сырья.

"Прибыли промышленных предприятий Китая в августе снизились на 8,8 процента по сравнению с прошлым годом. Наибольший спад был среди производителей угля, нефти и металлов", - говорится в отчете ANZ.

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Участники ОПЕК Кувейт и ОАЭ на этой неделе подтвердили, что не планируют снижать добычу, чтобы не потерять долю мирового рынка.