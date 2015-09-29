"Газпром" ответил ЕС на антимонопольные претензии: предлагает мировую

​Российский «Газпром» направил в Еврокомиссию ответ на претензии в рамках антимонопольного расследования.

Об этом говорится в сообщении компании, пишет РБК.

В документе обосновываются позиции российской компании и объясняется, почему «Газпром» считает утверждения ЕК основанными на неправильной методологии.

«В частности, приведены данные для доказательства экономической и юридической необоснованности утверждений комиссии о якобы завышенных ценах по контрактам «Газпрома», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что, с учетом аргументации, представленной в письме, необходимо найти взаимоприемлемое решение.

22 сентября российская компания направила Еврокомиссии предложения по мирному урегулированию спора. Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что в ближайшее время их планируется обсудить с еврокомиссаром по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

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Расследование о нарушении российской компанией антимонопольного законодательства Евросоюза длится с 2013 года. 22 апреля 2015 года ЕК предъявила «Газпрому» претензии по поводу злоупотребления доминирующим положением поставщика газа на рынке Восточной Европы.

В ведомстве утверждают, что «Газпром» сознательно разъединяет газовые рынки Центральной и Восточной Европы, что позволяет компании устанавливать на некоторых рынках несправедливые цены.