Украина и Китай договорились о создании института по развитию атомных технологий

Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ) и китайская корпорация Qingdao Xianchu подписали соглашение, предусматривающее создание совместного научно-исследовательского института на территории Китая для развития мирного использования ядерной энергии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госатомрегулирования Украины.

«Основным направлением работы института станет разработка технологий снятия с эксплуатации энергоблоков атомных электростанций, обращения с ядерным топливом и радиоактивными отходами и тому подобное», - говорится в сообщении.

«В настоящее время Китай относится к числу стран, где атомная энергетика развивается наиболее динамично, и его опыт может быть интересным и полезным для Украины», - цитирует пресс-служба главу Госатомрегулирования Украины Сергея Божко.

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Справка УНИАН. Корпорация Qingdao Xianchu (КНР, Циндао) специализируется на изготовлении оборудования для атомной и альтернативной энергетики.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.