Глава IEA: нефть по $45 за баррель – это надолго

Цены на нефть надолго останутся в районе $45 за баррель, предположил исполнительный директор Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол, пишет Рейтер.

"Цена $45 за баррель сохранится долгое время", - сказал он в интервью австрийской газете Kurier.

Отвечая на вопрос, превысит ли цена когда-нибудь $100 за баррель, Бирол сказал: "Я могу только сказать, что цена нефти останется низкой несколько кварталов".

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Во вторник европейский эталон Brent торгуется около $47,50 за баррель, а американский WTI - $44,50.

"Дешевая нефть создает большие проблемы для нефтяных компаний. В этом году они сократили инвестиции на одну пятую. Никогда ранее в истории этих компаний не было такого сильного снижения", - сообщил Бирол.