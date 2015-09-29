Глава IEA: нефть по $45 за баррель – это надолго
Во вторник европейский эталон Brent торгуется около $47,50 за баррель, а американский WTI - $44,50
Цены на нефть надолго останутся в районе $45 за баррель, предположил исполнительный директор Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол, пишет Рейтер.
"Цена $45 за баррель сохранится долгое время", - сказал он в интервью австрийской газете Kurier.
Отвечая на вопрос, превысит ли цена когда-нибудь $100 за баррель, Бирол сказал: "Я могу только сказать, что цена нефти останется низкой несколько кварталов".
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Во вторник европейский эталон Brent торгуется около $47,50 за баррель, а американский WTI - $44,50.
"Дешевая нефть создает большие проблемы для нефтяных компаний. В этом году они сократили инвестиции на одну пятую. Никогда ранее в истории этих компаний не было такого сильного снижения", - сообщил Бирол.