"Нафтогаз" в 2014 году увеличил чистый убыток в 5 раз

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" в 2014 году увеличил чистый убыток по сравнению с 2013 годом в 5 раз - до 88,433 миллиарда гривень.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, аудированном компанией Deloitte.

Согласно документу, чистый доход компании от реализации продукции в 2014 году увеличился по сравнению с 2013 годом до 78,444 миллиарда гривень с 75,374 миллиарда гривень.

Валовый убыток компании за прошлый год увеличился по сравнению с 2013 годом до 8,507 миллиарда гривень с 0,752 миллиарда гривень.

"74% убытка вызвали внешние факторы, на которые руководство группы не имело никакого влияния: девальвация гривны, потеря активов в АР Крым и зоне проведения АТО", - говорится в отчете "Нафтогаза".

"Нафтогаз" оценивает убыток в 2014 году от курсовых колебаний в 39,2 миллиарда гривень, от потери активов в Крыму из-за аннексии полуострова Россией в 19,6 миллиарда гривень, убытки от потери активов в неконтролируемых регионах Донбасса - в 7,2 миллиарда гривень, а также убытки от реализации природного газа - 18,4 миллиарда гривень.

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Как ранее сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" в 2013 году получил 17,957 миллиарда гривень чистого убытка, 2012 год компания закончила с 31,466 миллиарда гривень чистого убытка.

Согласно консолидированной финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2012-2013 годы, аудированной компанией Deloitte&Touche, доход "Нафтогаза" от реализации продукции в 2013 году сократился по сравнению с 2012 годом до 75,899 миллиарда гривень с 105,038 миллиарда гривень. Операционный убыток компании в 2013 году сократился по сравнению с 2012 годом до 7,336 миллиарда гривень с 22,183 миллиарда гривень.