"Нафтогаз" прогнозирует падение в 2015 году объемов транзита российского газа через Украину на 20%

Государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" прогнозирует падение в 2015 году объемовтранзита российского газа через территорию Украины на 20% - до 50 миллиардов кубометров с 62,2 миллиарда кубометров в 2014 году.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, аудированном компанией Deloitte.

Также "Нафтогаз" прогнозирует падение в 2015 году добычи природного газа по сравнению с 2014 годом до 13,2 миллиарда кубометров с 14,03 миллиарда кубометров.

При этом на 2015 год компания прогнозирует сокращение чистого убытка по сравнению с 2014 годом до 34,4 миллиарда гривень с 88,4 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" будет увеличивать исковые требования к российскому газовому монополисту "Газпрому" в Стокгольмском арбитражном суде из-за невыполнения контракта по транзиту газа от 2009 года.

Общие исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому" составляют 16 миллиардов долларов. Украина хочет пересмотреть в целом условия газового контракта с "Газпромом" от 2009 года, а также добиться от России увеличения оплаты за услуги транзита газа в ЕС и компенсации за невыполнение "Газпромом" контрактных условий в части объемов транзита.

Встречные исковые требования "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" составляют 29,2 миллиардов долларов.