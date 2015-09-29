"Нафтогаз" увеличит размер исковых требований к "Газпрому"

Об этом говорится в годовом отчете "Нафтогаза", передает Экономическая правда.

"Денежные требования "Нафтогаза" к "Газпрому" в арбитраже по контракту на транзит газа составляют всего более 11,7 млрд долларов. Эти требования касаются невыполнения условий контракта до 2015 года и будут расширены с учетом претензий 2015 года", - говорится в документе.

Согласно отчету, минимальный объем газа, который "Газпром", в соответствии с контрактом, должен ежегодно транспортировать по территории Украины, составляет 110 млрд куб. м, тогда как в 2009-2013 гг. он был равен в среднем 94 млрд куб. м, а в 2014-м упал до 62 млрд куб. м.

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"Нафтогаз" требует назначения компенсации за недопоставку объемов газа для транзита, в т. ч. с учетом того, что тариф на его транзит зависит от объема транспортируемого газа", - отмечается в отчете.

Претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" в Стокгольмском Арбитраже касаются также положений контракта на поставку газа на Украину.

"Нафтогаз" требует от "Газпрома" возврата более 12 миллиардов долларов за газ, купленный у "Газпрома" в течение 2010-2014 годов по ценам выше рыночных", - указывается в отчете "Нафтогаза".

Таким образом, из отчета компании следует, что ее исковые требования к "Газпрому" суммарно могут составлять 23,7 миллиарда долларов.

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Как сообщал УНИАН ранее, общие исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому" составляли 16 миллиардов долларов. Вместе с тем, "Нафтогаз" намеревался предъявить "Газпрому" дополнительные исковые требования в Стокгольмском арбитраже за понесенные финансовые потери при транзите российского газа в страны Евросоюза в течение 2015 года.