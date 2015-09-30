"Газпром" и Shell продолжат осваивать шельф Сахалина вопреки санкциям
"Газпром" и Shell планируют продолжить работу на подпавшем в августе под санкции США Южно-Киринском месторождении.
Зампред правления монополии Александр Медведев подтвердил, что оно остается ресурсной базой расширения СПГ-завода на Сахалине, а Shell по-прежнему планирует получить долю в активе, сообщает «Коммерсантъ».
Оборудование для подводной добычи, поставки которого запрещены санкциями, "Газпром" рассчитывает делать сам.
Медведев отметил, что "Газпром" оценил эффект санкций США в отношении Южно-Киринского газоконденсатного месторождения, и счел, что "не будет никаких трагических последствий".
Он также дал понять, что Shell остается в проекте, несмотря на санкции, а доля в Южно-Киринском месторождении по-прежнему будет частью планируемого глобального обмена активов между Shell и "Газпромом".
В Shell заявили "Ъ", что стороны по-прежнему работают над расширением СПГ-завода на Сахалине, отказавшись от дополнительных комментариев.
В августе США расширили введенные ранее секторальные санкции в отношении российских нефтяных шельфовых месторождений на Южно-Киринское на том основании, что там находятся "значительные запасы нефти".
В частности, Вашингтон запретил поставки технологий и оборудования для проекта. Это грозит его остановкой, поскольку из-за глубины моря и сложной ледовой обстановки "Газпром" планирует добывать газ на Южно-Киринском с помощью подводных добычных комплексов, которые не производятся в России.
До санкций на роль основного поставщика планировалась американская FMC. Кроме того, санкции могли привести к уходу Shell из проекта, как это сделали многие другие международные компании, когда похожие меры были введены в отношении Ирана.
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Эксперты отмечают, что для качественного импортозамещения в области подводной добычи углеводородов необходимо не менее пяти лет и большие инвестиции.