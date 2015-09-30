Компания Ахметова в первом полугодии увеличила убыток в 4 раза

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в январе-июне 2015 года увеличил чистый убыток в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – до 20,794 миллиарда гривень с 4,925 миллиарда гривень.

Об этом сообщается в финансовом отчете компании, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно отчету, консолидированная выручка ДТЭК за 6 месяцев 2015 года выросла на 4,6% - до 45,728 миллиарда гривень с 43,715 миллиарда гривень.

Также сообщается, что за указанный период прибыль ДТЭК до вычета налогов (EBITDA) сократилась в 2,4 раза - до 2,950 миллиарда гривень.

Капитальные инвестиции компании в январе-июне текущего года по сравнению с январем-июнем 2014 года снизились на треть – до 1,875 миллиарда гривень.

По состоянию на 30 июня 2015 года долг компании составлял 53,471 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, ДТЭК в 2014 году получил чистый убыток в размере 19,648 миллиарда гривень, тогда как 2013 год компания закончила с чистой прибылью 2,98 миллиарда гривень.

Компания в 2014 году сократила производство электроэнергии на 9,9% - до 47,79 миллиарда кВт/ч по сравнению с 53,05 миллиарда кВт/ч за 2013 год. Добыча угля в 2014 году сократилась на 10,4% - до 37,12 миллиона тонн с 41,41 миллиона тонн годом ранее.

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Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент".

В угольный сегмент ДТЭК входят "ДТЭК Павлоградуголь" (объединяющее 10 шахт), "ДТЭК Добропольеуголь" (5 шахт), "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", "ДТЭК Ровенькиантрацит" (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), "ДТЭК Свердловантрацит" (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), "Шахта "Белозерская" и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен "ДТЭК Востокэнерго", "ДТЭК Западэнерго" и "ДТЭК Днепроэнерго".

Компания "Сервис-Инвест", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", "ДТЭК Донецкоблэнерго" и ПАО "Днепрооблэнерго" представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит "Киевэнерго", которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.