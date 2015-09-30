Кабмин подтвердил снижение цены на газ для населения в отопительный сезон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании правительства 30 сентября заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

«Деньги на газ мы накапливаем, социальную цену мы сегодня устанавливаем. Еще раз подчеркиваю – это 50% от рыночной стоимости газа. Рыночная стоимость 7 188 грн. На объем газа, который потребляют домохозяйства, до 200 куб. м газа, Кабинет министров Украины сегодня принимает решение о снижении цены, вдвое меньше – это 3600 грн», - сказал Яценюк.

«Кабинет министров в соответствии с полномочиями, предоставленными законом, принимает решение относительно предоставления всем гражданам Украины социальной нормы в объеме 200 куб. м газа по цене 3600 грн, что вдвое дешевле, чем рыночная цена природного газа», - добавил Яценюк.

По словам премьер-министра, правительство компенсирует разницу в цене на газ за счет средств госбюджета.

Вместе с тем, Яценюк уточнил, что социальная норма на газ вводится для домохозяйств, которые используют данный вид топлива для отопления.

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Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 куб. м газа. В период межсезонья – с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7 188 грн за тысячу кубометров независимо от объемов потребления.

Кроме того, с 1 апреля был повышен тариф на теплоснабжение для населения – на 72%, до 537,2 грн за Гкал. Также НКРЭКУ с 1 апреля 2015 года повысила тарифы на электроэнергию для населения в среднем на 19%.