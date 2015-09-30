Украине нужно $1,3 миллиарда для закупок газа в зимний период – Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании правительства 30 сентября заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

«Общий пакет финансовых средств, необходимый для прохождения зимы, составляет около 1,3 млрд долл. США, из которых 500 млн долл. уже на счетах «Нафтогаза», 300 млн долл. - надеемся на позитивное решение Европейского банка реконструкции и развития, и 500 млн долл. до конца текущего года Всемирный банк предоставит НАК «Нафтогаз Украины» под государственные гарантии для прохождения отопительного сезона», - сказал Яценюк.

Премьер-министр добавил, что 30 сентября Европейский банк реконструкции и развития начал рассмотрение вопроса о предоставлении «Нафтогазу» 300 млн долл. кредита для закупки газа в ЕС.

Читайте такжеУкраина вскоре начнет закачку российского газа, но реверс из Европы не остановит

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, Украина к началу отопительного сезона 2015-2016 гг. и для гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС должна увеличить объемы газа в своих подземных хранилищах до 19 млрд куб. м.

1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС.

«Нафтогаз Украины» планирует в конце сентября – начале октября подписать трехстороннее соглашение на поставки российского природного газа.