"Нафтогаз" с 1 октября теряет монополию на рынке природного газа Украины

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" с 1 октября 2015 года в связи со вступлением в силу нового закона о рынке природного газа теряет свое монопольное положение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании правительства 30 сентября заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

"Так как с 1 октября вступает в силу закон Украины о рынке газа, это кардинально меняет систему координат и рынок газа как таковой. НАК "Нафтогаз Украины" теряет свою монополию как по поставкам, так и по продаже природного газа. Мы фактически строим полностью европейскую немонополизированную систему рынка природного газа, где поставщик сам определяется, кому продавать и где, покупатель сам определяет, у кого покупать", - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в апреле 2015 года приняла предложенный правительством Закон "О рынке природного газа".

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Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.