"Нафтогаз" за полгода сократил убыток в 7 раз

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2015 года сократил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в 7 раз - до 4,5 миллиарда гривень с 32,6 миллиарда гривень.

Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, чистый доход компании от реализации продукции в январе-июне 2015 года увеличился по сравнению с январем-июнем 2014 года до 53,6 миллиарда гривень с 35,9 миллиарда гривень.

Валовая прибыль компании за первое полугодие 2015 года составила 6,7 миллиарда гривень, тогда как аналогичный период прошлого года "Нафтогаз" закончил с валовым убытком в 3,7 миллиарда гривень.

В компании отмечают, что убытки "Нафтогаза" за отчетный период составили 23,3 миллиарда гривень, но за счет прибыли от транзита газа, а также прибыли дочерних компаний их удалось частично компенсировать.

Согласно отчету, в первом полугодии текущего года "Нафтогаз" понес 12,5 миллиарда гривень убытков от курсовых разниц, 8,9 миллиарда гривень – от реализации природного газа населению, а также 1,9 миллиарда гривень – от несанкционированного отбора газа в зоне АТО.

При этом компании удалось получить 8,8 миллиарда гривень валовой прибыли от предоставления услуг транспортировке природного газа, 8 миллиардов гривень – благодаря прибыли дочерних компаний, а также 2 миллиарда гривень – от реализации газа промышленным потребителям и от других видов деятельности.

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Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" в 2014 году увеличил чистый убыток по сравнению с 2013 годом в 5 раз - до 88,433 миллиарда гривень. В 2013 году "Нафтогаз" получил 17,957 миллиарда гривень чистого убытка, 2012 год компания закончила с 31,466 миллиарда гривень чистого убытка.