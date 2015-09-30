Frankfurter Allgemeine: "Газпром" снова хочет быть в игре

Об этом пишет Андреас Мим в статье под названием «Газпром» снова хочет быть в игре», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Газовая промышленность имеет свою собственную хронологию. В ней год начинается 1 октября. Дни становятся короче, ночи холоднее, стремление людей к теплу растет. Существует значительная вероятность того, что новый газовый год будет менее захватывающим, чем прошлые.

Потребители в Европе в любом случае могут радоваться более низким ценам, даже если цена на газ не так стремительно упала, как нефть. Это показывает, что часто критикуемая привязка цены на газ к цене на нефть больше не так важна, как несколько лет назад. «Бери или плати» согласно девизу «оплачено, как заказано» все чаще заменяется максимой «оплачено, как доставлено». Газпром долго этому сопротивлялся. Тот факт, что российская государственная компания, важная для обеспечения Европы природным газом, отказалась от этой блокады, показывает, что гибкость не так уж чужда Москве.

Сигнал ослабления напряженности

Газпром в последние недели неоднократно показал, насколько быстро можно приспособиться к новым условиям. В пятницу, концерн после недолгих переговоров при посредничестве ЕС договорился с Украиной о новых условиях поставок и транзите дополнительных объемов газа в Центральную и Западную Европу.

Тем не менее, контракт еще не подписан, и также не хватает пункта о цене в первом квартале 2016 года. Но после того, как Газпром полгода назад угрожал прекратить поставки, недавнее соглашение является сигналом ослабления напряженности. То, что оно совпало с внешнеполитической инициативой президента России по Сирии в Организации Объединенных Наций, не случайно. В своем стремлении иметь право голоса в политической реорганизации Сирии, Владимир Путин, очевидно, не хотел усугублять ситуацию новым спором с ЕС и Киевом. Дела с Газпромом еще далеки от того, чтобы исключать политику. Государственная компания в настоящее время просто находится под меньшим давлением из-за политических дел Кремля.

Еще не прошел год, с тех пор, как президент Путин остановил строительство газопровода через Черное море в Болгарию и Австрию, потому что Газпром не хотел играть по правилам ЕС, которые не позволяют сосредоточить производство и транспортировку в одних руках. Вместо этого Путин приказал начать строительство газопровода в Турцию. Он решил, что ЕС может забирать газ на греко-турецкой границе. Ввиду кризиса в Украине и санкций ЕС, были отменены корпоративные партнерства, такие, как обмен акций BASF и Газпрома.

Несколько месяцев спустя все, кажется, забыто. Москва перешла от конфронтации к сотрудничеству. Газпром и BASF наверстывают свои операции по обмену. Газовый гигант теперь хочет ближе сотрудничать с австрийским поставщиком OMV. Европейцам, которым Путинам еще несколько месяцев назад бросал крохи, Газпром предлагает построить дополнительных два трубопровода через Балтийское море. Мощности проходящего через Восточную Германию газопровода Opal Газпром исключил. Этого уже давно и безрезультатно требовали в ЕС.

Падение цен на нефть ослабляет государственный бюджет

Газпром совершил заметную трансформацию из скептика в командного игрока. Переломный момент наступил, так же внезапно, как и уход в прошлом году. Существует ряд доказательств, что изменение позиции произошло на постоянной основе и сможет перенести дальнейшие изменения в политической погоде – в Сирии и Украине. Потому что причина сближения – не кокетство или чистая доброта, это экономическая необходимость. Переговоры России с Турцией о трубопроводе проходят сложнее, чем ожидалось. Это также относится и к деловым отношениям с новым и получившим в прошлом году преждевременные похвалы крупным клиентом – Китаем. Дома клиенты и региональные органы власти оставили государственную компанию с неоплаченными счетами. В то же время, падающие цены на нефть и газ влияют на доходы из-за рубежа и ослабляют государственный бюджет, зависящий от иностранной валюты.

Клиенты в Европе, напротив, состоятельные и платежеспособные. Газпрому придется принять правила ЕС и текущее антимонопольное расследование злоупотреблений на рынке, но, возможно, этот процесс может быть ослаблен надлежащим поведением в других местах. Газпром также не упускает из виду европейский рынок: если россияне оскорбят своих клиентов, те еще интенсивнее начнут искать других поставщиков. Газ, наконец, становится продуктом, которым торгуют по всему миру. Если Путин также хочет достичь своей стратегической цели к 2019 году – обойти Украину при экспорте газа на Запад, то с учетом времени и технических возможностей, ему не остается другого пути, кроме как через Балтийское море.

Еще ничего не подписано. Но преимущества для России являются убедительным аргументом в пользу возобновления сотрудничества с ЕС, который никогда не закрывал дверь. Таким образом, новый газовый год 2016 может остаться в памяти, как год ослабления напряженности. Начало положено.