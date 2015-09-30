Украина согласовала все процедуры для подписания "зимнего пакета" по поставкам российского газа

Украина согласовала все необходимые процедуры для подписания протокола об организации поставок газа из России в Украину в рамках "зимнего пакета", сообщил журналистам глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Все согласования есть, нам ничего получать не надо. Протокол (трехсторонний протокол по "зимнему пакету" - УНИАН) был согласован еще неделю назад. С нашей стороны все процедуры выполнены. Сейчас должны пройти все процедуры на трехстороннем уровне (на уровне России и Европейской комиссии - УНИАН), и тогда мы завершим процесс. Кабмин решение, авторизирующее господина Демчишина (министра энергетики и угольной промышленности Украины - УНИАН) на подписание протокола, принял еще неделю назад", - сказал Коболев.

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Как сообщал УНИАН, 28 сентября министры энергетики Украины и России Владимир Демчишин и Александр Новак, а также вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович согласовали условия зимнего газового пакета. Документ был парафирован, однако его подписание и утверждение потребовало отдельных процедур. Были также согласованы все ключевые позиции относительно дополнительного соглашения к контракту на поставку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Парафированный протокол действует с 1 октября 2015 года до конца марта 2016 года. Согласно документу, украинская сторона взяла обязательства закупить, начиная с октября, 2 миллиарда кубометров газа для закачки в хранилища.Цена газа составит порядка 227 долларов за тысячу кубометров. На закупку правительство Украины должно выделить 500 миллионов долларов. Остальные необходимые для оплаты газа средства могут выделить доноры Украины – Всемирный банк и ЕБРР.